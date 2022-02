Il progetto per la costruzione del nuovo stadio continua ed emergono delle novità sul luogo dove nascerà la Cattedrale di Populous.

La casa delle milanesi potrebbe non essere più a San Siro. Il quartiere di Milano che da sempre ha ospitato le grandi battaglie sportive delle due squadre, potrebbe riposare e cedere il passo alla novità del momento. Come riporta il Corriere della Sera, Inter e Milan hanno cominciato a guardarsi attorno per cercare alternative: sono già state individuate tre aree, tutte raggiungibili dalla metropolitana: Sesto San Giovanni, San Donato e Segrate.

Valutazioni preliminari, non certo definitive. San Siro resta sempre il piano A ma la costruzione dello stadio in un’area diversa è diventata un’idea concreta. Le due società criticano il sindaco Sala per non aver aderito in maniera coinvolta al progetto e si guardano intorno.

