Il tecnico cambia l’Inter: oltre al classico 3-5-2 c’è una nuova variante per sorprendere gli avversari.

Un Calhanoglu più libero di ispirare gli attaccanti e cercare la conclusione vincente dal limite dell’area avversaria. È questa la mossa scudetto di Simone Inzaghi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico si sarebbe convinto ad adottare una variante dell’ormai collaudato 3-5-2.

Le parole del turco al termine della gara contro il Genoa hanno soltanto fatto da apripista a questa nuova soluzione tattica. Per l’ex Milan la libertà di compiere quel movimento a elle dal ruolo di mezzala sinistra a quello di trequartista. Nasce così il nuovo 3-4-1-2. Per una manovra più fluida e imprevedibile, soprattutto più pericolosa negli ultimi trenta metri. L’Inter ha bisogno del miglior Calhanoglu per sopperire alle lacune degli attaccanti in zona gol.

