I protagonisti (in negativo) della rosa di Simone Inzaghi. L’Inter cerca di recuperarli.

L’Inter non è più quella squadra ammirata soltanto un mese fa. Il Corriere della Sera evidenzia i motivi di questa depressione da gol. Secondo Inzaghi si tratta di episodi, nulla di più. Tra Sassuolo e Genoa sono stati prodotti 50 tiri, 12 nello specchio, senza mai segnare. Un dato preoccupante per una squadra in grado di segnare più di due gol a partita.

E allora ecco la crisi degli interpreti: da de Vrij a Lautaro Martinez, passando per Barella. Tutti stanno dando qualcosa in meno e l’Inter ne risente. Come uscire dalla crisi? Con il lavoro. Le squadre di Inzaghi sono sempre calate nella seconda parte di stagione, una brutta coincidenza che non vuole vivere nessuno ad Appiano Gentile.

