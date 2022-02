Le prossime due gare di campionato dovrebbero coincidere con il rientro in campo degli infortunati.

Il countdown è già partito ad Appiano Gentile. L’Inter riabbraccerà presto gli infortunati Gosens e Correa per lanciare la sfida alle altre big del campionato. Se per il tedesco sembra più che probabile una convocazione già per il derby di Coppa Italia, l’argentino dovrà aspettare qualche giorno in più. Il Tucu ha appena ripreso a lavorare in gruppo e serve prudenza.

Intanto ieri sera a Marassi Felipe Caicedo ha assaggiato il campo e ripreso confidenza con il ritmo partita. Un’arma in più a disposizione di Simone Inzaghi non solo per i minuti finali. Con il ritorno di Correa le soluzioni per il reparto offensivo aumentano. L’Inter vuole uscire dalla crisi e potrà contare su forze fresche.

