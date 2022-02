Il direttore sportivo della Salernitana ci tiene a precisare che l’esperienza all’Inter è stata comunque importante e formativa per la sua carriera.

L’esperienza all’Inter di un ex, evidentemente indigesta. Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, ha chiarito ai microfoni di DAZN a proposito della sua esperienza nell’Inter: “L’Inter è stata un sogno per me, il coronamento di una carriera fortunata. Voglio essere chiaro, sono stato travisato.

Il rammarico è per l’approccio che mi è stato richiesto dall’interno, che era quello di non comparire nell’organigramma. Ha messo in discussione tutta l’attività futura, andavo spesso in Cina con Capello e non me la sono goduta, non ho dato il massimo. È una società meravigliosa, avrei voluto dare molto di più. Tornando indietro non accetterei quella condizione”.

