Tutto l’entusiasmo del campione svedese, che aggiunge: “Stiamo facendo bene ma voglio vincere trofei”.

In occasione dell’evento di presentazione degli NFT tratti dal suo libro “Adrenalina – My untold stories”, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo futuro. Ecco le parole del campione svedese riportate da MilanNews: “Il mio futuro è il calcio, il mio mondo è il calcio. Mi spiace se in questo momento non riesco a giocare, questo mi dà tanto dolore, soprattutto ora che la squadra sta andando bene, anche se meno bene nelle ultime due partite”.

“Voglio esserci – ha aggiunto Ibra – e aiutare la squadra: da quando sono arrivato qua stiamo facendo grandi cose e ora manca solo una cosa: vincere trofei. Stiamo lottando e stiamo lavorando per questo, non mollo fin quando non vinco con questa squadra”.

