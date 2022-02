Le due milanesi, alle prese con il nuovo progetto, spendono parecchi quattrini per la Scala del calcio.

In attesa di conoscere l’evoluzione del progetto della Cattedrale di Populous, Inter e Milan fanno due conti sul “vecchio” San Siro. Calcio & Finanza ha pubblicato una sorta di report proprio sulle spese “d’affitto” di Milan e Inter. Ebbene, le due società milanesi, dalla stagione 2015-16 hanno versato ben 49 milioni di euro così suddivisi: 24,571 milioni i nerazzurri e 24,426 milioni i rossoneri, per una media di circa 8 milioni a testa all’anno.

Una cifra che fa riflettere. I vantaggi di uno stadio di proprietà sono molteplici e per di più le due squadre potrebbero cancellare questa spesa dal loro bilancio. Un motivo in più per pensare a un futuro altrove.

