Aldo Serena: «Caso scommesse? Non solo ludopatia, giovani risucchiati dagli smartphone». Le dichiarazioni dell’ex attaccante

Aldo Serena ha detto la sua sul caso scommesse in un’intervista concessa a Repubblica.

Le sue parole: «Non credo sia solo ludopatia. Ho paura che la vicenda ci racconti qualcosa di più ampio sulla nostra società, qualcosa che ci riguarda come adulti e come genitori di persone sempre più fragili. I giovani si trovano immersi in una realtà parallela, con intere generazioni risucchiate da smartphone e tablet, ragazzi intrappolati lì dentro».

