Pulisic prova a negare: «Gol di mano col Genoa Ho controllato col petto e mi è scivolata sull’ascella». Parla il trequartista del Milan

Christian Pulisc, attaccante del Milan che la prossima settimana affronterà la Juventus, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Lo statunitense è tornato sul tormentato episodio del gol col Genoa.

GOL DI MANO? – «A mio avviso comunque è stata una decisione giusta. Ho controllato il pallone con il petto ed è scivolato sull’ascella, ma non l’ho colpito con il braccio. Da regolamento non è fallo. Quando ho segnato non ho nemmeno pensato che ci potessero essere problemi, alla fine è stato giusto convalidare il gol»P

