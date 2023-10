Calciomercato Juve: colpo a zero per il dopo Alex Sandro. Si proverà a prenderlo in estate, chi c’è sul taccuino di Giuntoli e Manna

Come riporta La Gazzetta dello Sport per la prossima estate il calciomercato Juve cerca un’occasione per sostituire Alex Sandro, che saluterà a scadenza di contratto. Piacciono in questo senso Tiago Djalò e Mario Hermoso.

Salvo ripensamenti, il 23enne difensore del Lilla e il 28enne marcatore dell’Atletico Madrid a luglio cambieranno aria da svincolati. La coppia mercato Giuntoli-Manna è segnalata sempre vigile sul primo, mentre sul secondo si registra maggiore freddezza rispetto ai mesi scorsi. L’attuale sensazione è che la Juventus voglia aspettare Djalò, alle prese con la parte finale della riabilitazione post intervento ai legamenti del ginocchio. Qualora il giocatore si confermasse integro, Madama cercherà di portarlo a Torino.

