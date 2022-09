Sono queste le parole di Aldo Serena, che parla alla Gazzetta dello Sport della sfida tra Inter e Torino come molto delicata.

In una intervista alla Gazzetta dello Sport, Aldo Serena parla così della sfida tra Torino e Inter, commentando il momento dei nerazzurri: “Per i nerazzurri è sfida delicata, tre sconfitte in cinque partite hanno dato il via alle critiche e il campionato ora propone una partita tosta. L’Inter non è abituata a questo tipo di difficoltà, a queste sconfitte ravvicinate: l’ambiente ne soffre. Io che ci sono passato so bene cosa significhi per una squadra da scudetto avere addosso la pressione della tifoseria, percepirne la delusione.“

Sede Inter

Conclude così sull’assenza di Juric a bordocampo: “E questo è un punto a favore dell’Inter o a sfavore del Toro, se preferite: Juric è un allenatore che guida i suoi uomini passo passo. Si fa ascoltare, partecipa alla manovra quasi fisicamente, detta i passaggi, gli spostamenti. Insomma, il Toro perde tanto a non averlo a bordo campo.“

