A Sky Sport, parla Beppe Bergomi che è voluto ritornare sulla partita persa dall’Inter contro il Bayern Monaco.

Beppe Bergomi è voluto ritornare sulla partita persa dall’Inter in Champions League contro il Bayern Monaco, ecco le parole a Sky Sport: “Il Bayern Monaco non è una squadra perfetta, però in questo momento c’è troppa diversità tra loro e l’Inter di oggi, che è in difficoltà. Lo capisci anche dalle scelte che ha voluto fare Inzaghi. Ha cercato di dare una scossa ma la squadra è impaurita e secondo me non sta bene neanche fisicamente. E mi dispiace dirlo.“

Simone Inzaghi

Conclude così l’ex calciatore: “Dall’altra parte vedi giocatori come Sané, Coman, Mané e Davies che hanno una velocità impressionante: il calcio europeo è questo. Mancava il giocatore capace di poter mettere in difficoltà la difesa del Bayern Monaco, che accetta l’uno contro uno dietro: su qualsiasi giocata lunga, però, l’Inter non riusciva ad arrivare. L’assenza di Lukaku pesa molto, soprattutto in queste sfide europee.“

