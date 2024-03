Aldo Serena ha analizzato Milan Slavia Praga: tutte le dichiarazioni nel post-partita del match di Europa League

Aldo Serena ha parlato a Sky nel post-partita di Milan Slavia Praga, match valevole per l’ottavo di Europa League.

LEAO – «Ha fatto due assist ed è una cosa importantissima, ma ho preferito Pulisic perché è sempre stato dentro la partita. Per alcuni tratti Leao è apparso abbandonato, non era proprio presente in campo. A metà campo è rimasto a gambe aperte, a guardare e quindi deve esserci un cambio mentale. Anche Theo Hernandez questa sera ha lavorato molto poco».

CENTROCAMPISTI – «Il centrocampo di questa sera non era di grandi interditori. Ci deve essere una tensione di fondo che lo Slavia aveva tra i calciatori. Il Milan ha più tecnica ma dal punto di vista atletico era inferiore a quello dello Slavia».

VITTORIA – «Il risultato 4-2 non deve ingannare. Ti regalavano qualche opportunità sugli esterni ma la manovra rossonera deve essere piò continua».

