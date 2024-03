Pioli ha analizzato Milan Slavia Praga: tutte le dichiarazioni nel post-partita del tecnico rossonero

Il tecnico Pioli ha parlato a Milan TV nel post-partita di Milan Slavia Praga ,match valevole per l’ottavo di Europa League.

SULLA PARTITA – «Bene, non benissimo. Partita complicata, loro si sono abbassati tanto e non avevamo spazi. Dopo il vantaggio abbiamo subito immediatamente il pareggio, e anche l’altro, sono due gol sporchi. Buona vittoria, con carattere e mentalità, pensavo e speravo che in superiorità numerica si potesse fare di più e provare ad allungare, ma non ci siamo riusciti. Loro sono tosti, energici e intensi, il passaggio del turno non è ancora deciso».

SU OGGI E SUL RITORNO -«La superiorità numerica ci ha agevolato, è vero che al ritorno loro dovranno rischiare qualcosa in più e noi potremmo avere più spazi, dovremo trovarli. Mi aspetto sia simile alla partita di Rennes, abbiamo le qualità per vincere anche là».

TUTTI A DISPOSIZIONE – «Molto importante avere tutta la rosa, tranne Pobega. A livello mentale e fisico queste partite portano via tante energie. Cercheremo di capire chi è affaticato e chi ne è uscito bene».

SU LEAO – «Leao può arrivare a vette altissime, ma non è che ogni volta dobbiamo parlare delle sue qualità. deve muoversi con più intensità, noi dovevamo servirlo meglio e di più. Deve provare sempre ad essere così incisivo e provare a crescere perché può determinarle tutte».

