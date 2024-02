Alex Sandro, ma che combini? Errore decisivo nel gol di Giannetti. Il difensore mette lo zampino sulla rete dell’Udinese

C’è lo zampino decisivo di Alex Sandro nel gol del vantaggio dell’Udinese contro la Juve segnato al 25′ da Giannetti.

Il difensore brasiliano ha respinto malissimo la palla calciata forte da Samardzic direttamente da calcio di punizione, servendo così l’avversario che da due passi non ha avuto difficoltà a mettere in porta. Ci si chiede perché Allegri abbia scelto lui e non Rugani…

