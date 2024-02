Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, ha parlato a Dazn prima del fischio d’inizio del match contro l’Udinese

Andrea Cambiaso ha parlato a Dazn prima di Juve-Udinese.

INTER-JUVE CONDIZIONATA DAL PARI CON L’EMPOLI – «Noi lavoriamo ogni giorno per dare il meglio. Abbiamo fatto un punto in una settimana, sappiamo di dover reagire oggi e dobbiamo farlo».

PROTAGONISTA ALLA JUVE – «Sono cresciuto tantissimo e posso farlo ancora molto. Ringrazio il mister, lo staff e la squadra, non me lo aspettavo in modo così esponenziale al primo anno. Ma non mi accontenterò».

COME HA VISTO CHIESA E ALCARAZ – «Bene come al solito. Federico lavora sempre bene, in settimana è sembrato carico. Alcaraz è genuino e vuole migliorarsi. Può darci una grossa mano».

