Alex Sandro non entusiasta del Galatasaray: preferisce un’altra destinazione. Le ultime sul futuro del terzino brasiliano

Come scrive La Gazzetta dello Sport il Galatasaray avrebbe effettuato un sondaggio per Alex Sandro, terzino che la Juventus vorrebbe cedere per liberarsi del pesante ingaggio.

Il brasiliano però preferirebbe, in caso di addio, andare in Arabia Saudita.

