Paredes al Galatasaray, vicino l’accordo col PSG: cifre e dettagli dell’affare che porterà in Turchia l’ex Juventus

Come riportato da Sportmediaset il Galatasaray è a un passo da Leandro Paredes: il centrocampista argentino potrebbe trasferirsi in Turchia in cambio di 6 milioni al PSG, 2.5 l’anno al giocatore e firmare un contratto quadriennale.

Nell’ultima stagione Paredes ha giocato nella Juventus.

