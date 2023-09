Il Ninho Maravilla a 34 anni suonati ha fatto subito vedere di non volerne sapere di fare la comparsa in nerazzurro.

Alexis Sanchez è tornato all’Inter dopo un anno al Marsiglia in cui ha segnato 18 goal; i nerazzurri 2 anni fa lo lasciarono andare a parametro zero solo per via del lauto ingaggio percepito di 7 milioni di euro a stagione.

Alexis Sanchez

Estate in attesa

Il cileno ha scelto di svincolarsi dal club francese e ha rifiutato tutte le altre proposte pervenutegli, sono state tante e molte erano anche più ricche di quella nerazzurra poi accettata: il giocatore voleva restare nel calcio che conta per dimostrare di poter dire la sua. Sanchez arriva all’Inter verso fine agosto e firma un contratto annuale con stipendio di 3 milioni. Nonostante un’estate da svincolato il Ninho Maravilla ha dimostrato di essere in buona forma al di là del problema di anemia che sta rapidamente rientrando. L’Inter si è leggermente indispettita quando ha scelto di rispondere alla convocazione della sua nazionale nell’ultima pausa ma al suo ritorno non ci sono stati problemi.

Voglia di scalare le gerarchie

Il suo ingresso contro la Real Sociedad è stato molto positivo e tra l’altro ha giocato come trequartista, un ruolo che ha occupato molto di rado; la Gazzetta dello Sport ne esalta la prova e arriva a sostenere che possa giocare dal primo minuto ad Empoli. Anche nel caso ciò non avvenga, appare chiaro che il cileno non sarà ritenuto solo “la quarta punta” o una comparsa.

