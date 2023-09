Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Dazn dopo il match con il Sassuolo. Le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo Sassuolo Juve.

EPISODI ARBITRALI – «Andiamo sulla partita, da questa sconfitta dobbiamo imparare. Non eravamo dei fenomeni prima e non siamo diventati scarsi. Mentalmente abbiamo giocato una partita farfallina. Dobbiamo migliorare, perdiamo punti importanti. Abbiamo preso gol alla prima occasione, abbiamo pagato a caro prezzo il fatto che avevamo staccato la testa».

DICEVA TROPPA EUFORIA – «Ormai qualche partita l’ho fatta. So i pregi di questi ragazzi ma so che in alcuni momenti dobbiamo fare meglio. Non bisogna abbattersi, martedì abbiamo una partita importante e dobbiamo fare tre punti».

POCHI LEADER – «No, oggi è stata una partita in cui abbiamo annientato a livello mentale. Non abbiamo ancora la capacità di switchare nella partita. Oggi già dall’inizio avevo la sensazione che ogni palla che buttavano in alto andavamo in affanno».

VLAHOVIC – «Ha avuto un paio di situazioni importanti e non le ha sfruttate. Nel complesso la partita è stata non bella a livello generale. Il Sassuolo tende a spaccare la partita, se diventa a tamburello può succedere di tutto».

COSA GUARDA UN ALLENATORE NEI GIOVANI PER PORTARLI TRA I PROFESSIONISTI – «A livello tecnico e cognitivo. I ragazzi che apprendono velocemente sono quelli più portati a migliorare molto. Consiglio di divertirsi, di mettere grande impegno per fare meglio possibile».

The post Allegri a Dazn: «Non eravamo fenomeni prima non siamo scarsi ora. Partita farfallina, avevamo la testa staccata» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG