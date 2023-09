Gatti devastato dopo la sconfitta di oggi contro il Sassuolo, gara in cui ha fatto diversi errori: il gesto di Vlahovic

Gesto da leader di Dusan Vlahovic che, come riportato da Dazn, in un momento difficile come quello vissuto dopo il triplice fischio del match col Sassuolo, ha trovato la lucidità di andare a consolare Gatti.

Il difensore della Juve era devastato dopo la brutta partita del Mapei e il serbo ha provato a tirarlo su.

The post Gatti devastato post Sassuolo Juve: il gesto di Vlahovic per il compagno appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG