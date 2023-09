Berardi non espulso in Sassuolo Juve, l’ex arbitro Luca Marelli dice la sua: ecco perchè il Var non è intervenuto nell’azione

Luca Marelli ha così parlato del mancato rosso a Domenico Berardi in Sassuolo Juve. Le dichiarazioni a Dazn.

LE PAROLE – «Il Var viene utilizzato solo per un chiaro ed evidente errore, questo non lo è. Mancano due elementi: subito dopo l’impatto il ginocchio di Berardi si piega e la velocità non è eccessiva. Avrei preferito un rosso estratto sul campo».

