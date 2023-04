Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Dazn dopo il match contro il Napoli. Le dichiarazioni

SENSAZIONI DOPO LA SCONFITTA – «Dispiace aver perso una gara del genere, ma sul gol si poteva fare meglio perchè ci siamo fermati dalla parte opposta alla palla. Su questo bisogna ancora crescere».

RISCHI COL CAMBIO MODULO – «In quel momento servivano due giocatori tecnici, uno che magari giocasse uno contro uno come Chiesa. La squadra ha fatto una buona partita, dispiace aver perso. Abbiamo preso un gol da polli».

COSA SI E’ SBAGLIATO – «Basta vedere l’azione, siamo al 93′ bisogna difendere in area. Ci siamo fermati. Ma questo fa parte della crescita dei giocatori, diamo per scontate le cose certe volte e rimaniamo fermi. Sono cose che capitano, dispiace per una partita giocata contro un Napoli forte. E poi nelle ultime 5 ne abbiamo perse 4, ma siamo in vantaggio sulle inseguitrici. Dobbiamo metterci al lavoro con serenità, mercoledì c’è una gara importante. Non possiamo fare altro, dobbiamo accettare le decisioni arbitrali nel bene e nel male, non dobbiamo perdere energie. Il risultato non si cambia».

EPISODI ARBITRALI – «Non c’è bisogno di spiegare nulla. Fabbri ha arbitrato una bellissima partita, è stato molto bravo e gli faccio i complimenti».

CHIESA, VLAHOVIC E DI MARIA IN PANCHINA – «Miretti e Soulé hanno fatto una gara importante, questo dimostra la loro crescita. Chiesa è un giocatore che non gioca da 10 mesi, sta riprendendo ora. Finita questa stagione sarà in una condizione migliore. Di Maria aveva bisogno di recuperare per i primi 60 minuti. Poi c’è Vlahovic che ho tenuto a riposo dopo giovedì. Milik ha fatto una gara importante».

NAPOLI – «Il Napoli ha meritato lo Scudetto. Sapevamo di affrontare una squadra forte e abbiamo fatto bene. Abbiamo avuto difficoltà post 15 punti, ora siamo a 59 e ne abbiamo 3 sul Milan. Dobbiamo essere bravi a tornare in primis a vincere perchè mancano dei punti da fare».

OBIETTIVI – «Va fatto un plauso ai ragazzi, hanno fatto una stagione importante. Sento tanti parlare, ma la gente non sa nulla e parla per sentito dire sulla Juve e la sua situazione surreale. I ragazzi sono stati meravigliosi, ma ora serve un ultimo sforzo per il secondo posto».

UMORE BASSO – «Meglio che io sia sereno. Ora riprendo a sorridere. E’ un’annata che ci fa crescere, l’anno prossimo saremo di nuovo a combattere per il campionato».

