Conferenza stampa Allegri post Juve Napoli: le dichiarazioni del tecnico bianconero dopo il match di campionato

(inviato all’Allianz Stadium) – Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Napoli.

MINUTI FINALI – «Niente da recriminare, Fabbri ha diretto una partita in maniera perfetta. Dobbiamo rimanere sereni, mercoledì c’è l’Inter e poi il campionato. Abbiamo fatto una bella partita contro un Napoli forte».

COSA SERVE CON L’INTER – «Con l’Inter sarà una partita diversa, dobbiamo essere bravi a recuperare le energie. Su Lukaku non sono io che decido e il mio pensiero conta zero, ci sono gli organi di competenza e noi dobbiamo accettare in piena serenità. Non dobbiamo farci distrarre da queste situazione, le energie ci devono servire per le partite sul campo».

LA PARTITA DI SOULE’ – «Sono molto contento, ha fatto una bella partita così come Miretti, Rugani e Gatti. Potevamo sfruttare meglio situazioni nel primo tempo, fa parte dei miglioramenti della squadra da fare. Mi dispiace aver preso un gol da polli, siamo stati poco esperti».

LA PRESTAZIONE – «Sono molto fiducioso, non era facile stare 4 mesi in quelle condizioni, trovare le energie e la concentrazione per fare risultati. Dispiace, abbiamo perso 4 partite in campionato e dopo il gol annullato a Di Maria bisognava chiuderla sullo 0-0. Siamo stati leggeri in quella situazione ma ci sono cose positive, i giovani hanno fatto una bella partita».

EPISODI ARBITRALI – «In vent’anni che faccio questo mestiere ho sempre accettato tutto perché non si può cambiare e perché se vede cosi sarà così. Poi normale che durante la partita possa esserci un po’ di nervosismo, però noi dobbiamo stare calmi e sereni perché è la forza di una squadra. Mercoledì sarà un’altra partita ad alta tensione sportiva».

CUADRADO SUL GOL DI RASPADORI – «Eravamo posizionati serenamente, siamo stati leggeri a non seguire chi ha fatto poi gol».

IL NAPOLI – «Il Napoli ha già vinto lo scudetto, è una squadra forte e in salute. Dovevamo fare una partite del genere e l’abbiamo fatto, non ho niente da rimproverare ai ragazzi».

DE LAURENTIIS L’AVEVA CERCATO – «Non so che ha detto il presidente di preciso, mi aveva cercato e poi io ho fatto scelte diverse».

