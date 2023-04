Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha parlato in zona mista dopo la vittoria allo Stadium contro la Juve

(Inviato allo Stadium) – Giovanni Di Lorenzo, in zona mista, ha parlato della vittoria del suo Napoli contro la Juventus.

FESTA NEGLI SPOGLIATOI – «Abbiamo festeggiato, è una vittoria importantissima per noi. Farla qui contro la Juve conta tanto per noi e per tutta Napoli, abbiamo festeggiato anche per quello».

CAMPIONATO STRAVINTO – «Abbiamo dimostrato di essere forti, di essere un gruppo serio. Ogni gara l’abbiamo affrontata nella maniera giusta, siamo cresciuti sotto l’aspetto della mentalità. Abbiamo dimostrato di prendere ogni partita come una finale, ci prendiamo queste soddisfazioni. Sono contento per i tifosi che ci stanno aspettando, non vediamo l’ora di fare festa con loro».

DELUSIONE CHAMPIONS – «La Champions è una competizione dove volevamo andare avanti. Abbiamo fatto due buone partite, i dettagli hanno fatto la differenza ma abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Ci siamo rituffati sul campionato, c’è un discorso da chiudere. Stasera era importante, farlo qui è importante e siamo contenti».

CONTO ALLA ROVESCIA – «Speriamo intanto di vincere sabato, poi vediamo gli altri risultati. L’importante è vincerlo dopo tanti mesi, abbiamo speso tanto a livello mentale e vogliamo chiudere il discorso a livello possibile. Anche festeggiarlo davanti alla TV va bene, riportare lo Scudetto a Napoli è bello e incredibile».

