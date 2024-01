Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Mediaset dopo il fischio finale del match con la Salernitana

PARTITA – «Abbiamo preso un gol inaspettato e la reazione della squadra è stata buona. Non eravamo mai riusciti a ribaltare una partita e questo è un segnale che stiamo bene fisicamente. Bisognava fare una prestazione di responsabilità come hanno fatto ma domenica troveremo una Salernitana diversa sul piano delle motivazioni».

RISPOSTE DAI GIOVANI – «Ho avuto risposte da tutti, in questo momento stiamo bene anche fisicamente. Stasera abbiamo giocato meglio, attaccavamo molto e abbiamo corso in avanti. Dobbiamo migliorare nella lucidità offensiva, abbiamo sbagliato troppi passaggi decisivi soprattutto nel primo tempo».

CHIESA-YILDIZ – «Dipende dalla crescita di Yildiz e dalla condizione di Chiesa. Stasera ha fatto veramente una grande partita. Kenan come Federico punta e salta l’uomo, ad un certo punto della partita diventano cambi molto importanti».

TORNATO A FARE L’ALLENATORE – «Io l’ho sempre fatto, alla Juventus c’è sempre stata una società forte. Anno scorso abbiamo avuto delle problematiche, ma ho sempre avuto la società al mio fianco. Abbiamo cercato di fare il meglio possibile. Purtroppo l’anno scorso abbiamo perso una semifinale a Siviglia in un modo un po’ rocambolesco e una Coppa Italia in casa con l’Inter allo stesso modo».

PRIME QUATTRO – «Primo posto? Bisogna entrare fra le prime quattro. L’anno prossimo sarà una Champions diversa, bisognerà adattarsi».

UN AGGETTIVO PER YILDIZ – «Lasciamolo stare che è meglio. È un ragazzo molto intelligente, quindi avrà una grande carriera davanti. Ci vuole gente responsabile e ragazzi intelligenti, come tutti in questo gruppo. Vogliono fare cose straordinarie e migliorarsi ogni giorno».

