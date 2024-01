Chiesa, la smorfia dopo la sostituzione in Juve Salernitana di Coppa Italia: il gesto dell’attaccante è stato notato subito

Non è passato inosservato quando, dopo l’ora di gioco, Federico Chiesa ha fatto una smorfia per la sostituzione decisa da Allegri, che al suo posto ha fatto entrare Yildiz.

Un gesto che evidenzia la grande voglia del numero 7 della Juve di rimanere in campo per trovare il gol, cosa che non gli è riuscita stasera.

