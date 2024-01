Allegri a Sky: «Alla Juve c’è uno spirito straordinario, godiamoci questa vittoria». L’intervista dopo il 3-0 al Sassuolo

Allegri ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria della Juve per 3-0 col Sassuolo.

L’ANALISI – «Son contento del risultato, della prestazione e soprattutto perché abbiamo giocato una partita matura contro una squadra che ha giocatori di qualità. Nelle due situazioni in cui li abbiamo lasciati giocare, soprattutto sul contropiede da calcio d’angolo nostro, abbiamo rischiato di prendere gol e Szczesny ha fatto una parata straordinaria. Loro sono una squadra che se spezzi la partita e dai campo, hanno giocatori di qualità e succede come è successo a Sassuolo».

DOVE PUO’ ARRIVARE LA JUVE CON I GOL DEGLI ATTACCANTI – «Non so dove possiamo arrivare. Oggi era importante vincere per rimettere a 16 punti la quinta. Vlahovic sta facendo bene, è cresciuto molto. Oggi ha giocato una partita molto più serena, non era nervoso, non brontolava con l’arbitro. Di questo sono molto contento come sono contento di tutta la squadra perché c’è uno spirito straordinario. Dobbiamo continuare a lavorare, goderci la vittoria di stasera e da domani pensare a Lecce. Sarà una partita tosta perché il Lecce è una squadra rognosa e vincere a Lecce non è mai semplice. Sono sempre partite complicate e bisogna prepararsi al meglio».

ESONERO MOURINHO – «Sono dispiaciuto perché il calcio italiano perde un allenatore importante per quello che fatto in carriera. Alla Roma ha fatto un lavoro veramente straordinario. Dal di fuori sembra tutto facile, ma i risultati dimostrano che ha fatto grandissimi risultati. Sono dispiaciuto anche per il rapporto che abbiamo. Gli faccio un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. Ora faccio un grosso in bocca al lupo a De Rossi che è all’inizio della sua carriera».

«»

The post Allegri a Sky: «Alla Juve c’è uno spirito straordinario, godiamoci questa vittoria» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG