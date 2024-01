Massimiliano Allegri “avvisa” Kenan Yildiz: il messaggio del tecnico bianconero dopo la prestazione del turco con il Sassuolo

Massimiliano Allegri, a Dazn, ha così parlato di Kenan Yildiz dopo Juve Sassuolo.

YILDIZ COME COMAN – «Dove cade l’occhio? Come quando da bambini ci dicevano butta un pallone, uno che la stoppa e la passa come lui ce ne sono pochi. Difficilmente sbaglia le scelte, ha qualità innate che nessuno gli ha insegnato. Coman è diverso, è un esterno e fa meno gol. Yildiz ha il gol nelle gambe. Tra un po’ arriverà un momento down, è normale a 18 anni. Però abbiamo 5 attaccanti, tornerà Kean e sono sereno. Sono contento per Chiesa, ma voglio faccia di più perchè quelli davanti saranno importanti».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DI ALLEGRI A DAZN

The post Allegri “avvisa” Yildiz: «Tra un po’ ci sarà un momento down, gli dico una cosa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG