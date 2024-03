Allegri a Sky: «La sconfitta non ci stava e ci fa arrabbiare, hanno giocato tutti una bella partita». L’intervista dopo Napoli Juve

Allegri ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo Napoli Juve. Queste le sue dichiarazioni.

L’ANALISI – «La sconfitta ci fa molto arrabbiare. La squadra ha fatto una buona partita, sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi. Hanno gatto una buona partita sia Iling che Miretti che non giocavano da tanto, Alcaraz, Alex Sandro, tutti hanno fatto una bella partita. E’ stata una partita divertente come occasioni. Abbiamo concesso a loro il possesso, ma abbiamo avuto noi le occasioni nitide. In alcuni momenti bisognava avere la pazienza di non andare in verticale subito ma fare un passaggio in più per andare a chiudere l’azione. Detto questo tante occasioni così al Napoli credo che le mie squadre non le hanno mai avute, ma purtroppo il calcio è questo. Non fai gol, in questo momento qui ci dice anche un pochino male ma dobbiamo essere bravi noi a rovesciarla. Ora abbiamo 10 punti di vantaggio sulla quinta e 11 partite, un minicampionato che parte con 10 punti di vantaggio. Dobbiamo essere bravi, rimanere sereni e migliorare certe situazioni».

ALCARAZ E MIRETTI – «Sono giocator diversi, hanno meno esperienza ma hanno una qualità importante che è la tecnica. Nella gestione della palla sono stati bravi. In alcune situazioni bisognava avere meno fretta nell’andare a chiudere l’azione».

ERRORE DIFENSIVO SUL GOL DI RASPADORI – «Sul rigore sono stati bravi loro, sono partiti come in terzo tempo a basket e ci sono saltati addosso. Noi in quel momento non abbiamo capito che andavano bloccati. Poi dico sempre che il calcio l’ha inventato il diavolo: il rigore battuto male, la palla respinta, al 95′ Rugani ha una palla a un metro e la tira alta…Dobbiamo essere contenti ma amareggiati e arrabbiati soprattutto perché domenica abbiamo uno scontro diretto che vale molto per la classifica finale».

IL PRIMO GOL – «Bremer ha colpito all’indietro la palla, poi il tiro di Kvaratskhelia era innocuo, c’è stata la deviazione di Cambiaso e la palla è finita dentro».

VLAHOVIC – «Ha avuto occasioni importanti, ha fatto una buona partita. E’ un passaggio anche per lui di giocare queste partite con più serenità e stare più dentro al ritmo della partita e stare meno frenetico. Sono contento di lui e di tutti, ma dispiaciuto per la sconfitta che non ci stava per la prestazione fatta in campo contro un Napoli che ha ottime individualità».

IL COMMENTO SULLE PAROLE DI BRANCHINI – «Ha fatto il gioco delle tre carte perché ha detto tre cose. Invitatelo in studio così ve lo spiega meglio… Io ho grande stima di Giovanni, lo conosco da una vita, però credo che in questo momento il tema Allegri è importante che venga messo da parte. Abbiamo un obiettivo da raggiungere che è la Champions e una semifinale da giocare. Sono molto contento di come stanno andando le cose. E’ normale che in questo momento dobbiamo stringere bene la cinghia perché non siamo ancora dentro la Champions, mancano tanti e punti e abbiamo tanti scontri diretti».

