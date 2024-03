Vlahovic a Sky: «Sono molto dispiaciuto per mister, compagni e tifosi, ma non mi rimprovero niente». L’intervista

Vlahovic ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo Napoli Juve.

L’ANALISI – «Abbiamo fatto una buona partita contro una grandissima squadra in uno stadio così storico. abbiamo creato tantissimo, poi stava a me fare quel ci si aspetta da me, dall’attaccante della Juve. Purtroppo non sono riuscito a farlo. Ho avuto 3 occasioni importanti, prima di testa, poi il cucchiaio e sulla riconquista del pallone e sinceramente sono molto dispiaciuto per il mister, i compagni, i tifosi. So quanto tenevamo alla partita, l’abbiamo preparata nel migliore dei modi. Abbiamo fatto giusto, solo che ho avuto 3 occasioni e non ho fatto gol e non abbiamo vinto. Se l’avessi buttata dentro alla prima occasione forse sarebbe andato tutto diversamente… Non mi giustifico, però è uno step di crescita per me. Non posso rimproverarmi niente sapendo quanto sto facendo, quanto mi sto allenando. Oggi non è entrata. Penso che con il lavoro duro già dalla prossima entrerà…».

LA REAZIONE DOPO I GOL SBAGLIATI – «In una squadra come la Juventus tutti si aspettano che l’attaccante sia decisivo. Purtroppo non lo sono stato stasera, devo migliorare ovviamente. Non sono uscito dalla partita perché sapevo che potevano arrivare altre occasioni. Sono stato sfortunato sul palo anche se la potevo scavare meglio. Comunque la partita è passata, daremo tutto per preparare la partita con l’Atalanta che sarà molto difficile. Io non ci sarà per un giallo ingenuo, ma darò il mio supporto a compagni e mister e farò il tifo per vincerla. Dobbiamo assolutamente tornare a vincere».

LA PARTITA CON L’EMPOLI – «Secondo me ha cambiato un po’ di cose. Avevamo una partita in casa non dico facile, una partita importante da giocare in cui eravamo favoriti e dovevamo vincere senza se e senza ma. Siamo crollati dopo la partita e abbiamo affrontato l’Inter a -1 mi sembra. Poi abbiamo perso con l’Inter, può succedere in uno scontro diretto, ma potevo e dovevo reagire meglio. Dopo abbiamo avuto le partite con Udinese e Verona che non abbiamo vinto, questo fa la differenza. Oggi non ho niente da dire ai miei compagni, so che abbiamo fatto il massimo. Il mister è stato bravo a preparare la partita, sapeva come giocavano loro. Abbiamo fatto tutto bene tranne la finalizzazione, ma cresceremo lavoreremo e torneremo a vincere sicuramente»

