Il Napoli non parlerà più ai microfoni di DAZN, la decisione di De Laurentiis: duro sfogo del patron azzurro dopo la Juve

Il Napoli non parlerà più ai microfoni di DAZN. Contro la Juve l’ordine della dirigenza era quello di non parlare con il canale di streaming sia nel pre che nel post partita. In conferenza stampa il presidente De Laurentiis ha confermato la decisione.

LE PAROLE – «Abbiamo chiuso con DAZN, parleremo solo con Sky» il duro sfogo del patron partenopeo dopo il match.

