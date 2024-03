Raspadori a Sky: «Questo è il rsultato del lavoro con Calzona. La Juve ci ha messo in difficoltà, ma…». L’intervista

Raspadori ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo Napoli Juve.

L’IMPORTANZA DELLA VITTORIA – «E’ una partita che sapevamo era fondamentale. Stiamo migliorando di giorno in giorno costruendo qualcosa di importante. Questo è ‘ anche il risultato del lavoro di questi giorni col mister. Siamo molto contenti, al di là di quanto sia importante questa partita, perché anche quando siamo stati messi in difficoltà abbiamo mantenuto un livello di concentrazione altissimo. Questo ci ha aiutato a raggiungere il risultato».

COSA E’ CAMBIATO CON CALZONA – «Dal punto di vista mentale nel riuscire a cercare di resettare. Eravamo un po’ condizionati da certi momenti negativi della stagione. Quando le cose vanno bene è più facile essere più liberi di testa. E’ riuscito a cercare di resettare la nostra testa ripartendo dai suo concetti. Siamo riusciti, avendo sempre un miglioramento nella prestazione, a trovare più fiducia e continuità in campo. Ci ha dato tanto. .Questo non significa che sai finita il percorso di miglioramento. Sappiamo che siamo indietro e che dobbiamo fare una serie di risultati importanti per raggiungere l’obiettivo».

