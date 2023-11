Allegri a Sky: «Prestazione ottima. Sul gol di Lautaro l’unico errore della partita». Le parole dopo Juve Inter

Allegri ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport dopo Juve Inter.

L’ANALISI – «La classifica è buona soprattutto perché abbiamo mantenuto 9 punti sulla quinta. Abbiamo giocato contro una squadra veramente forte. Siamo stati bravi nel primo tempo, abbiamo pressato anche abbastanza bene cercando di stare il più alto in possibile. Una volta in vantaggio non dovresti prendere gol dopo 5 minuti soprattutto in un’azione che è la loro specialità. Siamo stati un po’ frettolosi a battere la punizione, la palla è rimasta lì, è stato svelto Sommer. Lì bisogna avere una lettura di non uscire o fare un fallo prima. Però sono cose che succedono. Nel secondo tempo c’è stato molto rispetto, nessuna voleva concedere campo aperto all’avversario».

GLI ERRORI SUL GOL DI LAUTARO – «Perché purtroppo è saltata la prima pressione, la seconda siamo arrivati in ritardo. E’ la conseguenza della conseguenza. Sapevamo che loro da quella posizione lì crossavano sempre con questa palla indietro in diagonale e bisognava avere una lettura diversa. E’ stato l’unico errore della partita».

IL GOL DI VLAHOVIC – «E’ stata una partita buona, la migliore tecnicamente di Dusan da quando è arrivato alla Juve. Era un pochino più avvantaggiato perché portando Chiesa largo per mantenere i loro 5 bassi e l’uno contro uno con Darmian, lui trovandosi solo con De Vrij aveva più spazio e tempo per giocare. Poi deve migliorare, ha soli 23 anni, nel giocare e stoppare la palla. Stasera ha fatto bene».

NICOLUSSI CAVIGLIA TITOLARE – «L’unica soluzione che avevamo provato era Nicolussi Caviglia davanti alla difesa. Stamattina ho cambiato idea. E’ il suo ruolo. E’ un ragazzo e giocatore bravo, molto maturo. Finché gli han tenuto le gambe ha fatto una partita buona tecnicamente. Poi è entrato Locatelli che aveva mezzora nella gambe e ha fatto altrettanto bene tenendo Rabiot contro Barella e Mkhitaryan».

COSA CAMBIA IN PROSPETTIVA – «Non cambia assolutamente niente. E’ un percorso di crescita che va continuato. Stasera era importante per fare un’ottima prestazione per migliorare e crescer in autostima. Venerdì avremo una partita contro una squadra che ci ha tolto 6 punti l’anno scorso e a cui non abbiamo fatto nessun gol. Speriamo stavolta sia diverso».

