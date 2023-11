Nicolussi Caviglia a Sky: «Abbiamo tenuto testa all’Inter, era importante non perdere». L’intervista dopo la partita

Nicolussi Caviglia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Juve Inter in cui ha giocato titolare.

SCELTA DI GIOCARE TITOLARE – «L’ho saputo all’ultimo oggi, è stata una sorpresa. Ero molto contento, ho cercato di sfruttare l’occasione. Lavoravo da tempo per questo».

LA SUA PARTITA – «Giocare la prima da titolare contro l’Inter è un’emozione grande. Le partite sono tutte uguali alla fine, quindi ho cercato di essere me stesso e rispettare i compiti tattici. In fase di non possesso dovevo schermare i due attaccanti loro. Nel secondo tempo abbiamo provato inizialmente ad andare più a uomo sul play. Poi in fase di possesso ho avuto meno palle da toccare perché i due attaccanti mi schermavano».

PERCHE’ ALLEGRI HA SCELTO LUI – «Credo che per caratteristiche ha pensato ad una partita che potessi fare di questo tipo».

IL PASSAGGIO ALLA NEXT GEN – «E’ stato uno step fatto molti anni fa, mi ha permesso di colmare il gap tra Primavera e professionismo. E’ stato il primo step che ho fatto, poi ho fatto alcuni prestiti in B e in A e ora sono qua».

DIVENTA TRISTE SE TORNA IN PANCHINA – «Adesso continuo a lavorare, si cerca ancora più spazio».

CHI DOVEVA GIOCARE AL SUO POSTO – «Abbiamo ruotato tutti. C’era il dubbio su chi potesse farlo, potevano farlo Rabiot, Loca se stava un po’ meglio e poi io. Alla fine l’ho scoperto all’ultimo».

LOTTA CON L’INTER – «Era una partita fondamentale, ma campionato non finisce oggi. Era importante non perdere. Abbiamo tenuto testa affrontato una squadra forte. Pensiamo alla prossima, il Monza gioca un bel calcio».

