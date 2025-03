Allegri al Milan? Spunta l’inattesa telefonata che potrebbe cambiare definitivamente il futuro: la grande verità sull’ex rossonero

Allegri al Milan? Spunta l’inattesa telefonata che potrebbe cambiare definitivamente il futuro. La rivelazione è davvero potente.

Le grandi manovre in casa Milan sono già iniziate. Furlani è al lavoro per costruire un gruppo squadra e un team di lavoro di prim’ordine. Il prossimo mercato si preannuncia essere uno snodo cruciale per il futuro del club, con Milanello che potrebbe avere le porte girevoli. Leao, su tutti, potrebbe dire addio, e al suo posto il Milan avrebbe già “scelto” tre talenti top per rinforzare la rosa. Ma non solo, perché le sorprese potrebbero non finire qui, con il club pronto a fare altre mosse strategiche per rafforzarsi in vista della prossima stagione.

L’obiettivo del Milan a un passo la rivelazione su Allegri

Sull’agenda di Furlani spiccano molti nomi, ma uno in particolare potrebbe stuzzicare maggiormente la fantasia dei tifosi. Il suo agente ha rivelato i dettagli delle mosse del Milan, svelando anche le cifre di un possibile accordo a giugno. Un altro tema molto caldo tra i tifosi riguarda la panchina rossonera, con Allegri in cima alle voci di mercato. A tal proposito, è emersa una telefonata che potrebbe cambiare definitivamente il futuro del tecnico livornese, ex Milan. Se le voci dovessero rivelarsi veritiere, potrebbe esserci una svolta importante in casa rossonera.

Allegri al Milan? Spunta l’inattesa telefonata che potrebbe cambiare definitivamente il futuro

Giovanni Galeone, che ben conosce Massimiliano Allegri, è stato uno dei primi a sostenere il possibile ritorno del tecnico livornese al Milan. Intervenuto a Radio Kiss Kiss, l’ex allenatore ha svelato alcuni nuovi dettagli sul possibile approdo di Allegri in rossonero, affermando: “Nell’ultima telefonata che abbiamo avuto mi ha detto che non è vero e che non ha avuto nessun contatto con il Milan”. Al momento, quindi, non ci sarebbero trattative in corso, ma non è da escludere che la situazione possa evolversi dopo la nomina ufficiale del nuovo DS rossonero.

Leggi l’articolo completo Allegri al Milan? Spunta l’inattesa telefonata che potrebbe cambiare definitivamente il futuro: la grande verità sull’ex rossonero, su Notizie Milan.