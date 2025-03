“Scambio deciso” con Theo, l’erede scelto dal Milan è già una freccia: gol e prestazione da top player, a giugno si cambia

“Scambio deciso” con Theo, l’erede scelto dal Milan è già una freccia. La rivelazione di mercato che potrebbe cambiare tutto a Milanello.

Il Milan ha seriamente deciso di voltare pagina rispetto al passato. Furlani è già al lavoro e promette di rinnovare in modo netto e consistente sia la squadra che la sua ossatura. Tra i nomi che potrebbero lasciare a fine stagione spicca quello di Leao, per il quale il Milan avrebbe già individuato tre talenti top da portare al suo posto. Ma le novità non finiscono qui, perché anche il futuro di Theo Hernandez potrebbe prendere una direzione imprevista, con uno “scambio” a giugno che potrebbe risultare davvero significativo per il club rossonero.

La verità su Allegri e lo “scambio” con Theo

Furlani dovrà anche concentrarsi sulla delicata scelta del nuovo DS e, di conseguenza, del nuovo allenatore che prenderà il posto di Conceicao. La pista che porta ad Allegri si arricchisce di nuovi dettagli, soprattutto dopo l’ultima indiscrezione secondo cui il tecnico livornese avrebbe fatto una confidenza a un suo caro amico. Tuttavia, come anticipato, in queste ore la situazione più discussa riguarda sicuramente Theo Hernandez e il possibile arrivo di un suo erede. Il futuro del francese potrebbe essere decisivo per le prossime mosse del Milan, che sta valutando attentamente tutte le opzioni a disposizione.

“Scambio deciso” con Theo, l’erede scelto dal Milan è già una freccia

Negli ultimi incontri di Nations League, mentre Theo Hernandez fronteggiava momenti di difficoltà con la nazionale francese, Maxim De Cuyper, ala sinistra del Belgio, emergeva come possibile futuro rossonero. Con un gol decisivo contro l’Ucraina, il giocatore ha non solo contribuito alla vittoria del suo team ma ha anche consolidato la sua reputazione come talento di spicco sul palcoscenico internazionale. Questa performance si aggiunge al crescente interesse del Milan che, da tre stagioni, segue con attenzione l’evoluzione di De Cuyper, iniziata al Westerlo e proseguita con successo al Bruges. Con un contratto di Theo Hernandez in scadenza nel giugno 2026, il Milan si trova di fronte a una cruciale decisione strategica. L’obiettivo – prosegue Calciomercato.com – è quello di rinnovare l’accordo con il francese oppure trovare un sostituto adeguato, per non rischiare di perderlo a parametro zero. La società considera De Cuyper non solo un’alternativa valida ma anche un possibile successore a lungo termine sulla fascia. Il suo acquisto, valutato tra i 22 e i 25 milioni di euro, rappresenterebbe un investimento in linea con quello sostenuto per Hernandez nel 2019, consolidando così la politica di scouting attenta e lungimirante del club milanese.

