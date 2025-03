“E’ confermato”, Pellegatti annuncia i dettagli del colpo a parametro zero del Milan: la verità che cambia tutti i piani rossoneri

“E’ confermato”, Pellegatti annuncia i dettagli del colpo a parametro zero del Milan. La verità emersa cambia radicalmente i piani.

Il futuro del Milan dipenderà da scelte cruciali. Una di queste è certamente quella legata al nuovo allenatore, con Allegri – uno dei nomi principali per il post-Conceicao – che avrebbe fatto una rivelazione esclusiva a uno dei suoi più cari amici. Oltre a questo, c’è il mercato, con le sue insidie e opportunità. Tra le voci di mercato, Carlo Pellegatti ha svelato alcuni dettagli davvero inattesi su un possibile colpo a parametro zero del Milan, che potrebbe rappresentare una mossa strategica fondamentale per rinforzare la squadra senza dover investire una cifra significativa.

Come detto, le scelte che dovrà prendere il Milan si annunciano cruciali, a partire dal futuro di Theo e da un possibile “scambio” a giugno con un giocatore che sta incantando l’Europa. Il club rossonero sta comunque anche monitorando il mercato dei calciatori che si libereranno al termine della stagione, e uno di questi nomi potrebbe essere perfetto per la rosa. Carlo Pellegatti ha svelato infatti informazioni molto rilevanti su questo possibile colpo, che potrebbe rivelarsi una mossa strategica per rinforzare ulteriormente la squadra e puntare a nuovi traguardi.

Il noto giornalista di fede milanista, Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube ha parlato a lungo di Jonathan David, da tempo nel mirino del Milan. Il giocatore si libererà a parametro zero a giugno, ma i costi complessivi non sarebbero affatto pari a zero. Pellegatti ha infatti spiegato: “Da quello che ho saputo dalla Francia, le pretese dell’agente sembrano molto onerose e il Milan non lo avrebbe cercato. Poi potrebbe cambiare qualcosa con il nuovo direttore sportivo. Le richieste sono elevate sia per lo stipendio, in quanto ne vorrebbe uno da fuoriclasse, sia per il pagamento al momento della firma. Non è un giocatore facile da acquisire. Costa molto, anche se è a parametro zero, ve lo assicuro“.

