Sarri nuovo allenatore del Milan, l’ex Juve si espone “ufficialmente”: le parole che sono molto più di un semplice messaggio

Sarri nuovo allenatore del Milan, l’ex Lazio si espone “ufficialmente”. Le sue parole sono un messaggio forte e chiaro.

Il Milan, con altissima probabilità, cambierà allenatore al termine della stagione. Fino a qui nulla di nuovo rispetto alla narrazione degli ultimi tempi, se non che stanno emergendo dettagli significativi che potrebbero influenzare il corso delle scelte della società in tal senso. Proprio in queste ultime ore, sono emerse delle confidenze telefoniche fatte da Allegri a un suo caro amico riguardo all’ipotesi di un ritorno al Milan. Queste rivelazioni potrebbero aggiungere nuovi elementi a una trattativa che sembra sempre più avvicinarsi, modificando le dinamiche future per il club rossonero.

Il summit di Furlani per il nuovo DS e le parole di Maurizio Sarri

La scelta del nuovo allenatore non potrà non essere influenzata dal prossimo arrivo del nuovo DS, per il quale Furlani è già al lavoro e, nelle prossime ore, dovrebbe incontrare la figura designata a ricoprire questo ruolo in società. Le novità però non finiscono qui, perché in occasione della premiazione della 35esima edizione della Panchina d’Oro, Maurizio Sarri ha parlato del suo futuro con parole chiare e molto precise. Il tecnico ha offerto spunti interessanti, che potrebbero avere ripercussioni sul mercato degli allenatori, con il Milan che potrebbe essere tra i club a seguire attentamente la situazione.

Sarri nuovo allenatore del Milan, l’ex Juve si espone “ufficialmente”

Ai microfoni di Sky, l’ex allenatore di Lazio e Juventus, Maurizio Sarri, ha risposto ad alcune domande riguardanti il suo futuro. Il tecnico ha dichiarato: “In questo periodo di inattività si cerca di studiare, aggiornarsi, vedere squadre e giocatori. Insomma, quello che fanno tutti gli allenatori in questa situazione. In Italia o in Europa? Dove mi chiamano e dove corrispondono un sentimento e una forte motivazione”. Le sue parole lasciano aperte molte possibilità, lasciando intendere che Sarri sarebbe disposto ad accettare una nuova sfida, che sia in Italia o all’estero, se le condizioni saranno giuste.

