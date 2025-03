“Il rossonero è triste”, Carlo Pellegatti lancia “l’allarme” sul talento del Milan: l’ultimo sospetto apre il caso e preoccupa i tifosi

“Il rossonero è triste”, Carlo Pellegatti lancia “l’allarme” sul talento del Milan. Le parole del giornalista aprono il caso a Milanello.

Il Milan ha già lo sguardo rivolto al futuro. La società non intende perdere tempo ed è già al lavoro per pianificare i prossimi passi. Non sorprendono, infatti, le parole dell’agente di uno dei calciatori nell’orbita rossonera, che senza giri di parole ha svelato i dettagli di una trattativa già ben avviata. Da lui potrebbe partire la nuova era del Milan, con l’obiettivo di conquistare nuovi e importanti traguardi nella prossima stagione, rinforzando ulteriormente la squadra per affrontare le sfide che verranno.

Un rossonero triste e la voce su Leao che agita il mercato del Milan

Non solo entrate, ma anche cessioni. A fine stagione, le partenze potrebbero essere numerose e anche molto rilevanti. L’ultima voce su Leao è particolarmente forte, con il Milan pronto a sostituire il portoghese con alcuni tre dei talenti più promettenti d’Europa. Tuttavia, il futuro del club dipenderà anche da altre considerazioni, come quelle messe in luce da Carlo Pellegatti, che sul suo canale YouTube ha rivelato che un rossonero in particolare sarebbe triste e preoccupato riguardo al suo futuro. Un dettaglio che potrebbe influire sullo sviluppo delle trattative e sulle scelte del club.

“Il rossonero è triste”, Carlo Pellegatti lancia “l’allarme” sul talento del Milan

Carlo Pellegatti l’ha notato subito e, sul proprio canale YouTube, ha sottolineato: “Theo ha tirato tristemente alto il rigore con la Francia, triste, come al momento è il suo viso. Lo vorrei vedere esuberante, ma io lo vedo sempre con un velo di tristezza, ovviamente a livello professionale. Speriamo che superi presto questo momento, non è carico. Prima di liberarsi di lui bisogna prenderne uno migliore.” Le parole di Pellegatti fanno riflettere sulla situazione emotiva del giocatore, il cui stato d’animo potrebbe influire sul suo rendimento e sul futuro al Milan.

