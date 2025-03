“È in cima alla lista del Milan”, l’agente spiffera tutto: trattative già avviate, spuntano le cifre dell’accordo

“È in cima alla lista del Milan”, l’agente spiffera tutto. Le rivelazioni sul possibile nuovo colpo rossonero a fine stagione.

Il Milan non perde tempo e, in sottofondo, ha già avviato le grandi manovre per il futuro. Furlani, nelle prossime ore, avrà un summit decisivo con la figura che potrebbe diventare uno dei perni centrali della società. Ma non è tutto: il Club di Via Aldo Rossi è già al lavoro anche sul mercato, con l’intenzione di anticipare la concorrenza a fine stagione. Tra i nomi che circolano, uno in particolare spicca più degli altri, confermando l’ambizione del Milan di rinforzarsi in vista della prossima stagione e costruire una squadra ancora più competitiva.

Ansia Milan per le condizioni del rossonero e il nuovo nome nella lista

L’obiettivo del Milan da qui al termine della stagione è chiaro: centrare la qualificazione in Europa e provare a vincere la Coppa Italia. Le due insidie maggiori sono il Napoli, al rientro dopo la sosta in campionato, e l’Inter, in Coppa Italia. Conceicao spera di poter contare su tutti i suoi effettivi, ma le voci su un possibile infortunio di un rossonero in Nazionale – uscito zoppicante – destano non poche preoccupazioni. Sul fronte mercato, invece, emerge la confessione dell’agente di uno dei grandi obiettivi rossoneri, che senza giri di parole ha svelato dettagli davvero rilevanti.

“È in cima alla lista del Milan”, l’agente spiffera tutto

Stiamo parlando di Raphael Onyedika, per il quale il suo agente ha rivelato ai microfoni di Africa Foot: “Lui è in cima alla lista dei candidati del Milan, che ha già manifestato il suo interesse sia al giocatore che alla sua squadra. Inizialmente, i rossoneri avevano offerto 18 milioni di euro, una cifra che probabilmente verrà rifiutata, visto che il Club Bruges lo valuta molto di più. Raphael è interessato al trasferimento, ma tutto dipenderà dalla capacità dei club di trovare un accordo.” Onyedika è un centrocampista potente fisicamente che si integrerebbe perfettamente con i muscoli di Fofana e la tecnica di Reijnders. Il Milan cercherà di strappare un altro talento al Club Brugge dopo De Ketelaere. Inoltre, Maxim De Cuyper potrebbe diventare un obiettivo in caso di cessione di Theo Hernandez.

Leggi l’articolo completo “È in cima alla lista del Milan”, l’agente spiffera tutto: trattative già avviate, spuntano le cifre dell’accordo, su Notizie Milan.