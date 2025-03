Leao alla porta e tre talenti top al suo posto, rivoluzione Milan “annunciata”: i nomi sul banco fanno già sognare i tifosi

Leao alla porta e tre talenti top al suo posto, rivoluzione Milan “annunciata”. Le voci sul portoghese rossonero aumentano.

Il futuro del Milan inizia a delinearsi sempre più chiaramente, con il club che, pur avendo una stagione ancora viva, sta già lavorando in sottofondo per pianificare le mosse di domani. Non sorprende quindi che Furlani, nelle prossime ore, avrà un summit cruciale con chi potrebbe diventare la nuova figura di spicco della società. Inoltre, il tema mercato è sempre al centro dell’attenzione, con le ultime voci che riguardano il futuro di Leao, un giocatore fondamentale per la squadra, il cui destino potrebbe influire in modo significativo sul progetto rossonero.

Il calendario e un possibile infortunio pesante

Alla ripresa del campionato, il Milan affronterà subito il Napoli di Conte, seguito da un doppio derby infuocato contro l’Inter, con in palio un posto in finale di Coppa Italia. Appuntamenti cruciali per i rossoneri, per i quali Conceição spera di avere tutti i giocatori a disposizione, soprattutto dopo l’uscita zoppicante di un rossonero nell’ultima gara con la sua Nazionale. Intanto, sul fronte mercato, le voci su Leao si fanno sempre più insistenti, ma il Milan sembra essere preparato ad affrontare qualsiasi eventualità, pronto a gestire al meglio la situazione.

Leao alla porta e tre talenti top al suo posto, rivoluzione Milan “annunciata”

L’eventuale partenza di Rafael Leao dal Milan non lascerebbe un vuoto incolmabile, almeno nei piani alti della dirigenza rossonera. La ricerca di un degno sostituto ha portato gli occhi del club verso l’Inghilterra e, in particolare, verso tre giocatori che militano in Premier League: Gabriel Martinelli e Leandro Trossard, entrambi in forza all’Arsenal, e Jack Grealish, stella del Manchester City. Questi giocatori rappresentano opzioni valide per rimpiazzare Leao, con l’Arsenal aperto alle trattative sia per Martinelli che per Trossard, e con Grealish che attira l’interesse di altri club inglesi come Tottenham e Chelsea. Nonostante i rumori di mercato e le speculazioni, Rafael Leao rimane un punto fermo per il Milan. Il suo contributo è stato decisivo nella conquista dell’ultimo scudetto e la sua permanenza sarebbe fondamentale per le ambizioni future della squadra. Tuttavia, nel calcio moderno, le dinamiche di mercato possono cambiare rapidamente e nulla può essere dato per scontato fino all’ultima firma.

Leggi l’articolo completo Leao alla porta e tre talenti top al suo posto, rivoluzione Milan “annunciata”: i nomi sul banco fanno già sognare i tifosi, su Notizie Milan.