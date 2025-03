Ultim’ora, la Procura di Milano ha aperto ufficialmente l’inchiesta: scoppia il caso, ecco cosa c’entra il Milan

Ultim’ora, la Procura di Milano ha aperto ufficialmente l’inchiesta. Ecco cosa sta accadendo e cosa c’entra il Milan nella vicenda.

Il futuro del Milan si fa sempre più articolato e complesso. Furlani, nelle prossime ore, avrà un summit decisivo per il futuro del Club, un incontro che potrebbe determinare una serie di scelte cruciali e fondamentali per i prossimi passi. Ma non è tutto: ora il Milan dovrà anche fare i conti con l’ultima mossa della Procura di Milano, che ha aperto un’inchiesta – e ci teniamo a precisarlo, non contro il Club – ma che potrebbe comunque portare a scenari inattesi e dalle possibili implicazioni importanti per la società. In questo contesto, le prossime settimane si prospettano decisive sotto diversi punti di vista.

L’accordo tra Milan e Inter e il nuovo problema all’orizzonte

Milan e Inter si trovano ancora in una situazione incerta riguardo al nuovo stadio. Dopo anni di trattative e indecisioni, i due club avevano raggiunto un accordo preliminare per acquistare il Giuseppe Meazza e i terreni adiacenti, presentando un’offerta concreta al Comune di Milano. Questo accordo sembrava finalmente aver dato una direzione chiara per il futuro delle società, ma un nuovo imprevisto potrebbe mettere a rischio il progetto, complicando ulteriormente la situazione. Il futuro del nuovo stadio resta quindi incerto, con i club che devono fare i conti con nuove difficoltà impreviste.

Ultim’ora, la Procura di Milano ha aperto ufficialmente l’inchiesta

La Procura di Milano ha avviato un’indagine sulla vendita dello stadio, a seguito di una denuncia di Luigi Corbani, presidente del comitato “Si Meazza” e ex vicesindaco della città. Sebbene al momento non ci siano né indagati né ipotesi di reato, l’esplorazione dei presunti danni erariali derivanti dalla vendita introduce una nuova variabile di incertezza. Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha prontamente risposto alle perplessità sollevate dall’apertura dell’indagine, sottolineando come la stima sul valore dello stadio sia stata commissionata all’Agenzia delle Entrate, una scelta che smentisce ogni dubbio sulla trasparenza e sull’attendibilità del processo. Inoltre, Sala ha annunciato l’intenzione di organizzare un incontro con la Corte dei Conti e la Procura per discutere i dettagli della valutazione, aprendo la strada a un dialogo costruttivo.

Leggi l’articolo completo Ultim’ora, la Procura di Milano ha aperto ufficialmente l’inchiesta: scoppia il caso, ecco cosa c’entra il Milan, su Notizie Milan.