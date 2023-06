Allegri ancora alla Juventus? CorSport: «Salvo sorprese sarà lui l’allenatore, a meno che…». Le ultime sul futuro del tecnico bianconero

Il Corriere dello Sport questa mattina fa il punto sul futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus.

Fino a prova contraria Allegri sarà il tecnico ancora per un anno o pure due, da contratto, per quanto non siano mancati i sondaggi per gli eventuali eredi (Igor Tudor davanti a tutti): la prova contraria potrebbe arrivare solo da un cambio di rotta sull’asse John Elkann-Allegri, salvo sorprese comunque non all’orizzonte.

