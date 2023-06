Calciomercato Juve: Pochettino vuole un giocatore bianconero al Chelsea. Sarebbe il sostituto di Lukaku che potrebbe restare all’Inter

Come riferito da La Gazzetta dello Sport Romelu Lukaku non ha nessuna intenzione di tornare al Chelsea: in tal senso l’Inter starebbe già lavorando al rinnovo del prestito con i Blues, anche se non mancano le difficoltà nel trovare un accordo.

Pochettino, nuovo tecnico dei londinese, da parte sua pensa a Vlahovic, in uscita dal calciomercato Juve, per sostituire il belga.

