Giuntoli Juve, De Laurentiis prolunga l’attesa: ma ci perde anche lui… Il motivo per cui anche il Napoli dovrebbe avere fretta

Come scrive Repubblica Aurelio De Laurentiis sta ragionando sul nuovo allenatore del Napoli già da qualche settimana e senza consultarsi con il direttore sportivo Giuntoli, che resta per ora separato in casa e chiederà nel corso di questa settimana al Napoli di essere liberato, allettato dalla Juventus.

Ma nel frattempo il braccio di ferro in società ha fatto perdere un cospicuo bonus sul mercato al club azzurro, che ha lo scudetto in tasca da oltre e un mese e avrebbe potuto sfruttare meglio il vantaggio enorme acquisito nei confronti degli avversari.

