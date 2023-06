Allegri annuncia: «Nessuna trattativa con il club. Ho due anni di contratto e…». Le parole dell’allenatore bianconero

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN dopo Udinese-Juve.

TRATTATIVA CON IL CLUB – «No non c’è nessuna trattativa perché ho due anni di contratto, sono a disposizione della società per programmare e lavorare con quello che mi metterà a disposizione. Tutti ora abbiamo bisogno delle vacanze, la società ha 40 giorni di tempo per programmare al meglio e sul mercato».

