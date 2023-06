Allegri fa il bilancio della stagione: «Sono stato accusato, ma il terzo posto nessuno lo può togliere»

Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport dopo Udinese-Juve.

LA SUA STAGIONE – «Sono stato accusato in generale. Nella prima parte di stagione abbiamo sbagliato, ma in tutto questo siamo stati anche fortunati. Ma non lo dico io, altrimenti sembra che difendo il mio lavoro. Il settore giovanile ci ha dato cinque giovani. Ci sono state cose positive. Eravamo un gruppo granitico, poi nell’ultimo mese e mezzo ci sono state difficoltà. Avevo detto ai ragazzi che dovevamo migliorare la posizione dello scorso anno, i 10 punti in meno non sono responsabilità nostra. Il terzo posto nessuno lo può togliere. Poi si è giocato bene, si è giocato male, sono stati fatti errori…».

