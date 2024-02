Allegri arrabbiato post Inter Juve: la rivelazione sull’allenatore bianconero dopo la sconfitta subita a San Siro

Tuttosport oggi in edicola riporta una rivelazione su Massimiliano Allegri, decisamente arrabbiato per come è arrivata la sconfitta della sua Juve a San Siro.

Max infastidito per l’atteggiamento dei suoi, visto che la gara non era stata preparata così, salvo poi vedersi cambiare i piani dal pressing e dall’aggressività degli avversari. Gli avvii dei due tempi devono averlo infastidito ulteriormente, con i suoi ragazzi che hanno subito e non poco la fisicità degli avversari.

