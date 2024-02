Alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha anche ripreso Massimiliano Allegri dopo il ko della Juve a San Siro.

LE PAROLE – «L’Inter ha avuto almeno cinque o sei palle per il raddoppio, mentre nella Juve il migliore è stato il portiere. Questo la dice lunga su come si è svolta la partita. La Juve era tutta in difesa, undici uomini dietro la linea del pallone. Sto parlando del primo tempo, ovviamente. L’Inter ha avuto più coraggio, ha cercato di creare qualcosa e, alla fine, questo coraggio è stato premiato. D’altronde il rischio è alla base di ogni avventura e, se non rischi, cadi nel passato, sei vecchio […]. La Juve è questa. Dietro sono forti, hanno muscoli e potenza. Hanno aspettato e cercato di chiudere gli spazi. Poi, nel secondo tempo, hanno provato a pareggiare, si sono impegnati, ma la superiorità dell’Inter mi è parsa evidente. I nerazzurri hanno qualcosa in più, inutile negarlo».

The post Sacchi rimprovera Allegri: «Se non rischi cadi nel passato e sei vecchio» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG